В Мариуполе открыли стрельбу: ранены двое мужчин

21.01.2019 11:35

В Мариуполе Донецкой области возле кафе «Гуси Лебеди», расположенном на проспекте Металлургов мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего двое мужчин получили ранения. Об этом сообщает Нацполиция области.



Правоохранители отметили, что между мужчиной 1987 года рождения и двумя другими возник конфликт, в ходе которого злоумышленник применил травматический пистолет. В ходе которого мужчина 1977 года получил ранения в живот и бедро, а мужчина 1958 года в живот. Пострадавшие госпитализированы.



По данному факту начато уголовное производство ч. 4 ст. 296 УК — хулиганство совершенное с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Источник: https://donpress.com