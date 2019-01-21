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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население

21.01.2019 12:30
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В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области пройдут «учения» по эвакуации населения. Об этом сообщают местные «МЧС».

«Учения» запланированы на 22−25 января. Эвакуация планируется в рамках отработки «системы предупреждения и ликвидации ЧС при ликвидации ЧС природного и техногенного характера».

В «учениях» будут задействованы представители местного «МВД» и «народной милиции».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, эвакуация, население, ОРДЛО
 
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