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Архив - Донецкая область

В ОРЛО пообещали штрафовать за невыплату «зарплат»

21.01.2019 17:30
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В ОРЛО пообещали штрафовать за невыплату «зарплат»

Сегодня так называемые «депутаты Народного Совета ЛНР» приняли закон «О внесении изменений в ст. 158 УК ЛНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ,

Этот «закон» увеличивает размер штрафов за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других выплат. «И.о. генпрокурора ЛНР» Сергей Горенко отметил:

«Принятие закона будет способствовать решению проблемы невыплаты заработной платы в Республике».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, зарплата, штраф, ОРЛО
 
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