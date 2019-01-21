- Завтра в Донецке перекроют ряд улиц из-за «траурного митинга»19:53
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"19:00
- В ОРЛО пообещали штрафовать за невыплату «зарплат»17:30
- Правозащитник шокировал рассказом о том, где приходится жить переселенцам16:20
- В ОРДО заявили о массовой переброске танков ВСУ под Горловкой16:01
- В «ДНР»: В соцсетях обсуждают стоимость ночевки в районе КПП в Еленовке15:00
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО14:35
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе в РФ проходят люди в военной форме14:16
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»13:20
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население12:30
Завтра в Донецке перекроют ряд улиц из-за «траурного митинга»
22 января с 07:00 до 13:00 в неподконтрольном Украине Донецке планируется перекрытие движения транспорта в связи с проведением траурного митинга «Погибшим мирным гражданам ДНР во время террористического акта 22.01.2015». Об этом сообщили в так называемой «администрации города»
Отмечается, что перекрыты будут следующие улицы:
— ул. Ивана Ткаченко на участке от ул. Куйбышева до ул. Куприна;
— ул. Куприна на участке от ул. Клинической до пр. Ленинского;
— ул. Пухова на участке от ул. Одесской до ул. Куприна.
В «администрации» добавили:
«В целях обеспечения перевозочного процесса, движение пассажирского транспорта маршрутов (№№ 37,51,53,79,80 и т. д.), проходящих в районе проведения указанного мероприятия, будет осуществляться по пр. Ленинскому — ул. Ивана Ткаченко — ул. Клиническая — ул. Куприна — ул. Пухова и далее по схемам маршрутов».
В то же время, автобусный маршрут № 17 будет осуществлять движение от центра города до ДС «ул. Туполева» и обратно в сторону центра города по пр. Ленинскому.
Отмечается, что на время проведения мероприятия будет приостановлена работа автобуса по маршруту № 50 «улица Бучмы — ДС «Центр». При этом утренние рейсы по данному маршруту будут выполнены: — от остановочного пункта «ул. Бучмы» в 05:46, в 07:01. — от диспетчерской станции «Центр» в 06:23.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, траур, улица, ДНР, ОРДО
- Боевики «ДНР» минируют улицы в Донецке
- В Донецке появились странные билборды. Дончане недоумевают
- В Донецке почтили жертв вчерашней авиакатастрофы, запустив в небо шары
- Захарченко в яблоках: в сети появились забавные фото главаря "ДНР" (ФОТО)
- Захарченко принял миф за реальность.
- "Женщины, работающие в аппарате ДНР, носят норку, а мужчины - милитари, обедают в ресторане "Пушкин" - корреспонденты "Дождя посетили фейковую "республику"
- Завтра в Донецке перекроют ряд улиц из-за «траурного митинга»19:53
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"19:00
- В ОРЛО пообещали штрафовать за невыплату «зарплат»17:30
- В жилом доме ОРЛО прогремел взрыв: пострадал мужчина16:50
- Правозащитник шокировал рассказом о том, где приходится жить переселенцам16:20
- В ОРДО заявили о массовой переброске танков ВСУ под Горловкой16:01
- В «ДНР»: В соцсетях обсуждают стоимость ночевки в районе КПП в Еленовке15:00
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО14:35
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе в РФ проходят люди в военной форме14:16
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»13:20
- Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли21:00
- Принят скандальный закон о цензуре: поцелуи и объятия вырежут на телевидении20:48
- Поедание глины оказалось полезным для здоровья20:30
- Какие три знака Зодиака вернутся к своей бывшей второй половинке в 2019?20:15
- Завтра в Донецке перекроют ряд улиц из-за «траурного митинга»19:53
- Кремль возмущен новым решением Запада по санкциями против России - Песков сделал нервное заявление 19:35
- Путин придет за вами: Европе ярко напомнили о войне в Украине19:18
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"19:00
- Тимошенко и Порошенко являются главными кандидатами на пост президента Украины18:40
- В Керченском проливе горят два корабля: люди прыгают за борт, спасаясь от огня18:20
- Поедание глины оказалось полезным для здоровья20:30
- Какие три знака Зодиака вернутся к своей бывшей второй половинке в 2019?20:15
- Ученые объяснили, почему нельзя два раза кипятить воду в чайнике18:03
- Чем заменить кофе: лучшие натуральные напитки для бодрости17:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"