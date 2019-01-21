Завтра в Донецке перекроют ряд улиц из-за «траурного митинга»

21.01.2019 19:53

22 января с 07:00 до 13:00 в неподконтрольном Украине Донецке планируется перекрытие движения транспорта в связи с проведением траурного митинга «Погибшим мирным гражданам ДНР во время террористического акта 22.01.2015». Об этом сообщили в так называемой «администрации города»

Отмечается, что перекрыты будут следующие улицы:

— ул. Ивана Ткаченко на участке от ул. Куйбышева до ул. Куприна;

— ул. Куприна на участке от ул. Клинической до пр. Ленинского;

— ул. Пухова на участке от ул. Одесской до ул. Куприна.

В «администрации» добавили:

«В целях обеспечения перевозочного процесса, движение пассажирского транспорта маршрутов (№№ 37,51,53,79,80 и т. д.), проходящих в районе проведения указанного мероприятия, будет осуществляться по пр. Ленинскому — ул. Ивана Ткаченко — ул. Клиническая — ул. Куприна — ул. Пухова и далее по схемам маршрутов».

В то же время, автобусный маршрут № 17 будет осуществлять движение от центра города до ДС «ул. Туполева» и обратно в сторону центра города по пр. Ленинскому.

Отмечается, что на время проведения мероприятия будет приостановлена работа автобуса по маршруту № 50 «улица Бучмы — ДС «Центр». При этом утренние рейсы по данному маршруту будут выполнены: — от остановочного пункта «ул. Бучмы» в 05:46, в 07:01. — от диспетчерской станции «Центр» в 06:23.

Источник: https://donpress.com