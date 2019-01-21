"Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем

21.01.2019 07:15

Боевики "ДНР" предпринимают регулярные попытки прорваться на позиции украинских военных в Марьинке, приближаясь вплотную к передовым подразделением ВСУ.

Военные корреспонденты сообщают, что как таковой линии разграничения в Марьинке нет, а позиции боевиков расположены на соседних терриконах. Ночью российские наемники заходят на окраины города - фактически это серая зона, однако там до сих пор живут люди.

При этом, прикрываясь гражданским населением, боевики приближаются к украинским позициям на расстояние до 50 м.

При этом бойцы ВСУ подавляют любую попытку россиян прорвать фронт мощным огнем стрелкового оружия в ответ.

Более того, боевики стреляют из блиндажей хаотически, провоцируя украинских военных на ответный огонь.

Вследствие обстрелов боевиков снаряды часто попадают в дома мирных жителей, что сопровождается жертвами со стороны гражданских.

Напомним, ранее Кремль цинично обвинил Украину в продолжении войны на Донбассе.



Источник: www.dialog.ua