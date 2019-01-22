"Депутат ДНР" прозрела после смертей в очередях на КПП: "Вот так наша республика встречает и провожает граждан"

22.01.2019 08:05

"Депутат народного совета республики" недовольна циничным равнодушием оккупационной власти. "Народная избранница" террористической "ДНР" Анастасия Селиванова поражена отношением руководства "республики" к своим гражданам. "Прозрела" "депутат" после того, как люди начали умирать на блокпостах, передает "Диалог.UA".

"На блокпостах умирают люди. Наши люди. Вот так наша республика встречает и провожает граждан", - сокрушается Селиванова, взывая к Пушилину. Соответствующий скриншот показал на своей странице в Twitter украинский журналист Денис Казанский.