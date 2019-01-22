Донбасс захватила безысходность: "Все начало сбоить и ломаться, вокруг только гниение и беззаконие"

22.01.2019 19:04

Спустя 5 лет войны оккупант окончательно добил Донбасс и в социальном и в экономическом плане. Жители террористической "Л/ДНР" окончательно разочаровались в "республиках" и массово бегут.

Печальную правду о том, во что "русский мир" превратил Донбасс, поведал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

Ресурс заверил, что в последнее время оккупанты даже перестали делать видимость заботы о благосостоянии жителей ОРДЛО. 5 лет "русского мира" полностью "убили" некогда процветающий и современный регион. "Поступают жалобы на работу общественного транспорта, работу коммунальных служб, от чистки снега до вывоза мусора, неутешительные сводки по работе водоканалов. Такое чувство что все в нашем "государстве" начало сбоить и ломаться", - пожаловался "Донецкий Абориген", уточнив, что эти проблемы - только верхушка айсберга. Люди боятся бунтовать, их силой заставляют молчать. "В верхах существует мнение что пресекая активные выступления граждан, выступления рабочих коллективов можно удержать ситуацию под контролем, ставшее уже крылатым выражение "на подвал" примеряют наиболее активным гражданам как единственный аргумент", - признал сепаратистский telegram-канал, уточнив, что проблемы усугубляют "недалекие люди", которых Кремль посадил во главе "республик". Сейчас, по данным ресурса, на оккупированном Донбассе царят безысходность и глубокая депрессия. Кто может, бежит из ОРДЛО на неоккупированные территории. "Крайней степенью становится последние действия "новой команды", вместо открытых перспектив ускорение гниения и беззакония, усиления подавления прав и свобод, еще меньше принципов и ответственности, еще меньше выплаченных зарплат. Жестким похмельем после новогодних праздников оказалось чувство безысходности", - пожаловался "Донецкий Абориген" на новых ставленников Москвы, уточнив, что те превратила местных жителей в "заложников подковерных игр и дворцовых интриг… и безвольных холопов". Даже самые ярые поклонники "русского мира", признал он, разочарованы. Москва угробила будущее Донбасса.