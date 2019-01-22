Дончане сравнивают происходящее в городе с раковой опухолью

22.01.2019 10:46

Жители временно оккупированного Донецка сравнивают происходящее в городе с раковой опухолью в крайней стадии.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка тяжело переживают происходящее в городе. Люди сравнивают это с раковой опухолью в крайней стадии, давшей метастазы и убивающей всё живое. Изменений к лучшему дончане не видят. На людей морально давит упадок и разруха.

Вот что пишут об этом дончане в соцсетях:

«Раковая опухоль «дынырыома», похоже, окончательно «доела» инфраструктуру украинского Донецка… и метастазирует в транспортную… коммунальную… и пр.гуманитарные сферы… Коллапсы и отмирания городских «органов» жизнеобеспечения впереди..»,

«Интерсно бунтовать дыровцы начнут все же чтоб венрнули хунту или сжав зубі потерпят еще пять лет?»,

«Это всё… До кончины рф и путина ничего с места не двинется… Примеров серых зон более чем достаточно. Обидно другое-это заигрывание Европы с этим нелюдем путиным и вообще всей этой россией...»,

«Нужно флаг Зимбабве. Бананы бесплатно будут))»,

«Ну уйдут в каменный век. К сожалению это никак не скажется на освобождении города от оккупантов. Вместо троллейбусов и трамваев, будут ходить пешком. Задача оккупантов выстроить буфер успешно сделана, а на людей им плевать, чем меньше тем лучше»,

«И главное перспектив лечения этой опухоли нет, пока продолжает существовать Дира ...»,

«Донецк. Вот это тонировочкав дырявых автобусах)))».