Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Дончане сравнивают происходящее в городе с раковой опухолью

22.01.2019 10:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дончане сравнивают происходящее в городе с раковой опухолью

Жители временно оккупированного Донецка сравнивают происходящее в городе с раковой опухолью в крайней стадии.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка тяжело переживают происходящее в городе. Люди сравнивают это с раковой опухолью в крайней стадии, давшей метастазы и убивающей всё живое. Изменений к лучшему дончане не видят. На людей морально давит упадок и разруха.

Вот что пишут об этом дончане в соцсетях:

«Раковая опухоль «дынырыома», похоже, окончательно «доела» инфраструктуру украинского Донецка… и метастазирует в транспортную… коммунальную… и пр.гуманитарные сферы… Коллапсы и отмирания городских «органов» жизнеобеспечения впереди..»,
«Интерсно бунтовать дыровцы начнут все же чтоб венрнули хунту или сжав зубі потерпят еще пять лет?»,
«Это всё… До кончины рф и путина ничего с места не двинется… Примеров серых зон более чем достаточно. Обидно другое-это заигрывание Европы с этим нелюдем путиным и вообще всей этой россией...»,
«Нужно флаг Зимбабве. Бананы бесплатно будут))»,
«Ну уйдут в каменный век. К сожалению это никак не скажется на освобождении города от оккупантов. Вместо троллейбусов и трамваев, будут ходить пешком. Задача оккупантов выстроить буфер успешно сделана, а на людей им плевать, чем меньше тем лучше»,
«И главное перспектив лечения этой опухоли нет, пока продолжает существовать Дира ...»,
«Донецк. Вот это тонировочкав дырявых автобусах)))».



Теги: Донецк, Донбасс, раковая опухоль, транспорт, коммунальное хозяйство, разруха
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх