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Ехал и рыдал крокодильими слезами: В соцсетях рассказали о состоянии дорог в «ДНР»
На неподконтрольной украинским властям части Донетчины люди жалуются на обледеневшие дороги в районах КПП «ДНР». Об этом очевидцы пишут в соцсетях, сообщают Донецкие новости.
Так, люди сегодня, 22 января, отмечают, что дороги покрыты льдом:
Александр: «Дорога через КПП "Мариновка" – ужасная. Хуже, чем была 14 января. В чем ужас. Да, ее очистили, и да, место ехать 2-м машинам предостаточно, но лед со снегом – скорость 30 км/ч. Дорога через Саур-Могилу открыта»;
Сергей: «Я вчера (21 января – прим. ред.) тоже ехал и рыдал крокодильими слезами»;
Екатерина: «Мы тоже вчера (21 января – прим. ред.) ехали, дорога гораздо лучше, чем была 14 января, разъехаться, по крайней мере, можно и ужасной высокой колеи нет, как тогда. Есть, конечно, ужасные участки, но ехать можно»;
Сергей: «(Дорога "Донецк-Новоазовск"), КПП открыт, дорога в разы лучше, чем на Мариновке и Успенке».
При этом на местных интернет-ресурсах на неподконтрольной части Донетчины сообщается, что «21 января начаты снегоуборочные работы на автомобильных дорогах в нейтральной зоне между пунктами пропуска "Марьинка – Александровка" и "Еленовка – Новотроицкое" с целью нормализации безопасного прохождения буферной зоны между КПВВ».
Однако и 21 января люди отмечали, что состояние дорог – ужасное:
Юрий: «Свежо преданье, да верится с трудом»;
«Житель»: «Кто-то видел на этих участках работы?»;
Ольга: «На направлении "Каргилл – Марьинка" ничего не изменилось»;
Николай: «Что с Каргиллом, на выезд из Донецка»;
«Земляк»: «Каток»;
Александр: «Через Еленовку проезжал грейдер. Потом, через время, ОБСЕ».
Теги: Донбасс, снег, лед, дороги, ДНР
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