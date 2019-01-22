Ехал и рыдал крокодильими слезами: В соцсетях рассказали о состоянии дорог в «ДНР»

22.01.2019 14:34

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины люди жалуются на обледеневшие дороги в районах КПП «ДНР». Об этом очевидцы пишут в соцсетях, сообщают Донецкие новости.

Так, люди сегодня, 22 января, отмечают, что дороги покрыты льдом:

Александр: «Дорога через КПП "Мариновка" – ужасная. Хуже, чем была 14 января. В чем ужас. Да, ее очистили, и да, место ехать 2-м машинам предостаточно, но лед со снегом – скорость 30 км/ч. Дорога через Саур-Могилу открыта»;

Сергей: «Я вчера (21 января – прим. ред.) тоже ехал и рыдал крокодильими слезами»;

Екатерина: «Мы тоже вчера (21 января – прим. ред.) ехали, дорога гораздо лучше, чем была 14 января, разъехаться, по крайней мере, можно и ужасной высокой колеи нет, как тогда. Есть, конечно, ужасные участки, но ехать можно»;

Сергей: «(Дорога "Донецк-Новоазовск"), КПП открыт, дорога в разы лучше, чем на Мариновке и Успенке».

При этом на местных интернет-ресурсах на неподконтрольной части Донетчины сообщается, что «21 января начаты снегоуборочные работы на автомобильных дорогах в нейтральной зоне между пунктами пропуска "Марьинка – Александровка" и "Еленовка – Новотроицкое" с целью нормализации безопасного прохождения буферной зоны между КПВВ».

Однако и 21 января люди отмечали, что состояние дорог – ужасное:

Юрий: «Свежо преданье, да верится с трудом»;

«Житель»: «Кто-то видел на этих участках работы?»;

Ольга: «На направлении "Каргилл – Марьинка" ничего не изменилось»;

Николай: «Что с Каргиллом, на выезд из Донецка»;

«Земляк»: «Каток»;

Александр: «Через Еленовку проезжал грейдер. Потом, через время, ОБСЕ».