Кто на самом деле управляет "Л/ДНР": Сурков один из ... - разоблачены все люди Путина на оккупированном Донбассе - схема

22.01.2019 22:03

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука представил подробную схему чиновников и силовиков России, которые управляют оккупированным Донбассом.

Многократно звучали призывы от пророссийских политических сил в Украине о том, что "путь к миру лежит в прямых переговорах с Донецком и Луганском". Об этом постоянно болтают Бойки - Рабинович - Медведчуки, передает портал Еnigma и dialog.ua.

Сама опасность такого предложения заключается в наступление: как только Киев начнет "прямые переговоры", это, во-первых, будет означать признание оккупационной администрации, во-вторых - позволит России занять позицию "стороннего наблюдателя" (а в дальнейшем - "миротворца") в-третьих, это позволит России требовать отмены санкций ( "мы же миротворцы!"), и, в конце концов, приведет к "Приднестровского сценария", Предлагаю вашему вниманию реальную схему управления временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей представителями Российской Федерации. На этой схеме четко отражены российские руководители и их непосредственное влияние на оккупационные администрации.

Так, например, общее "политическое" руководство осуществляет непосредственно Владислав Сурков, человек, который напрямую общается с Президентом России Владимиром Путиным. Сурков принимал активное участие в "решении Грузинского вопрос", принимал активное участие в процессе избрания Виктора Януковича на пост Президента Украины в 2009-2010 годах. С 2013 года - "ответственный за отношения с Украиной". Отстаивает тезис о том, что "война - это нормальное состояние государства". Яркий сторонник неоимперской позиции Кремля. Известный мощными связями как в России, так и в Украине. Дмитрий Козак. Уроженец Кировоградщины. С марта 2014 отвечает за №связанные с новыми субъектами Российской Федерации - Крым и Севастополь ". Непосредственно руководит экономическим и гуманитарным состоянию на территориях оккупированного Донбасса и Крыма. Именно Козак осуществляет непосредственное стратегическое руководство деятельностью компаниями, через которые осуществляется финансово-экономическая деятельность регионов ( организует банковской деятельности с применением осетинского банка, руководит деятельностью компаний-монополистов, принадлежащих Курченко и так же зарегистрированы в южной Осетии). Интересен такой факт: одна из донецких компаний обратилась с иском против компании Курченко что к Финансовое задолженности. Так называемый "суд". вынес невероятное решение: в иске отказать, так как компания-ответчик является "иностранным". Стоит подавать иск по месту регистрации ответчика - Южная Осетия. Вместе с тем, в постановлении этого "суда" истцу сообщается, что это не стоит делать, потому что у "власти ДНР" отсутствуют механизмы исполнения судебных решений других "государств"! Валерий Герасимов - начальник Генерального штаба ВС РФ. Осуществляет непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями, их обучения, тренировки и обеспечения. Автор новой военной доктрины Российской Федерации (сущность заключается в обосновании использования в современных войнах "невоенных методов" - т.н. "м" какой силы ", на которую полагается до 80% успеха). За успешную реализацию этого тезиса на примере" возвращения в родную гавань "Автономной Республики Крым получил звание Героя России. Известный своими научными трудами в сфере невоенных способов ведения войны. Александр Бортников - директор ФСБ Российской Федерации с 2008 года. Непосредственно руководит т.н. "Министерствами безопасности" квазиреспублик. Сотрудники ФСБ на оккупированном Донбассе постоянно находятся в противостоянии с представителями ГРУ МО РФ, конкурируя за контроль над финансовыми потоками. Неоднократно вытекала информация о том, что именно сотрудники ФСБ осуществляли ликвидацию некоторых лидеров боевиков, которые были "самыми непонятливыми". Именно сотрудники ФСБ осуществляли атаку и захват украинских моряков в международных водах Черного моря. О "сотрудничестве" России с "молодыми республиками" ярко свидетельствуют тезисы и словосочетания, которые использует Россия в общении с вассалами: оккупированные территории Донбасса называются не иначе, как "Т1" и "Т2" (территория 1 (Луганск) и территория 2 ( Донецк). в переписке используются такие слова и словосочетания: "вам надлежит", "вы Должны", "вам необходимо" ... Россия фактически предписывает оккупационным администрациям что им следует делать, когда, каким способом. Итак, о какой "самостоятельность" разного рода "пушилиных" не стоит и речи вести - это миф. Поэтому, о каких-такие "прямые переговоры" все время болтают представители "миролюбивой пятой колонны"?