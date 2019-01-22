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На Донбассе члены НВФ обстреляли саперов: есть раненый
На Донбассе во время обстрела подразделениями НВФ сапер пиротехнического подразделения ГосЧС в Донецкой области получил ранение.
Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць, передает donpress.com.
По его словам, сегодня около 14:00 по двум украинским саперам противник открыл огонь из стрелкового оружия. Как стало известно, украинские саперы вместе с газовщиками в поле проводили осмотр газопровода Марьинка — Красногоровка. При этом за ними наблюдали члены миссии ОБСЕ.
С начала обстрелов саперы были вынуждены спрятаться в траншеях, где им пришлось просидеть около часа до того момента, пока их не эвакуировали из зоны обстрелов.
Раненого сапера госпитализировали. На данный момент информации о его состоянии пока нет.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ранение, обстрел, ОБСЕ, ВСУ, саперы, НВФ
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