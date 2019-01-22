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Архив - Донецкая область

На дорогах Донецкой области спасатели вызволили из созданных непогодой "ловушек" 10 машин

22.01.2019 17:28
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На дорогах Донецкой области спасатели вызволили из созданных непогодой "ловушек" 10 машин

Спасатели ГСЧС вызволили из снежных заносов 10 автомобилей на дорогах Донецкой области за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, передает avdeevka.city.

Четыре грузовых автомобиля изъяли из снега представители 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Помощь оказывалась в Краматорске на ул. Кирилкина и Краматорской правды.

Бойцы 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда также дважды привлекались для отбуксировки грузовых автомобилей - на ул. Ярослава Мудрого в Славянске и вблизи с. Маяки.

В 16:03 спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда выехали по вызову в Бахмутский район, где водитель легковой машины не смог самостоятельно продолжать движение из-за сложных погодных условий. В тот же день спасатели Бахмута отбуксировали грузовой автомобиль из кювета на выезде из с. Белогоровка.

Аналогичная помощь также оказывалась водителям в Торецке и в Мангушском районе.

Всего от Главного управления привлекалось 33 человека личного состава и 8 единиц техники.



Теги: Донбасс, Донецкая область, погода, спасатели, снег, транспорт, буксир
 
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