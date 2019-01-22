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Архив - Донецкая область

Пассажиры автобуса Мариуполь - Москва на 10 часов застряли в пути

22.01.2019 18:35
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Пассажиры автобуса Мариуполь - Москва на 10 часов застряли в пути

Автобус Мариуполь - Москва, выехавший 20 января из Мариуполя, поломался в России. Только спустя 10 часов люди доехали до конечного пункта назначения.
Об этом 0629 сообщил родственник пассажира.
Автобус отправлялся в 7:00 утра от автовокзала. Но ночью в результате поломки остановился под Курском. Как выяснилось, около 10 часов пассажиры провели в поле.
В итоге автобус приехал только в 22:30, а простоял в поле с 2:00 ночи до 14:20.
"После долгих обещаний перевозчика и возмущения пассажиров в 14:20 подали другой автобус с курскими номерами", - рассказал родственник одного из пассажиров.
Несмотря на то, что редакции 0629 пассажиры сообщили имя перевозчика - ФОП Зорин, сам владелец этой транспортной фирмы заявил, что это не его автобус. По его словам, это автобус другого перевозчика, но давать его контакты не захотел. Он также заявил, что дороги по пути следования автобусов в ужасном состоянии, а особенно в районе украино-российской границы.
"Вот недавно один из моих автобусов в Луганской области снесло в кювет", - привел еще один пример перевозчик.



Теги: Донбасс, Москва, Мариуполь, автобус, пассажиры, поломка
 
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