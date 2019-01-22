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Архив - Донецкая область

Процветающая "республика": жители поделились фото гнилых пассажирских автобусов в Донецке

22.01.2019 15:33
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Процветающая "республика": жители поделились фото гнилых пассажирских автобусов в Донецке

Оккупационные «власти ДНР» продолжают внушать мирным жителям, что скоро наступит улучшения и «республика» будет процветающей. Только вот люди все видят своими глазами и делятся улучшениями в социальных сетях, пишут Ведомости Донбасса.
Так, сегодня 22 января в сети появились фото пассажирского автобуса Донецка, который осуществляет регулярные рейсы по городу. Самое удивительное, что от гнилья от автобуса практически ничего не осталось.



Теги: Донецк, Донбасс, гниль, ДНР, автобусы
 
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