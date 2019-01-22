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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня, 22 января: Транспортный поток остается динамичным

22.01.2019 08:47
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Ситуация на КПВВ сегодня, 22 января: Транспортный поток остается динамичным

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался динамичным.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, из КПВВ последовало 33,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:
«Майорское» - 7430 человек и 915 транспортных средств;
«Марьинка» - 6975 человек и 1160 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 6450 человек и 1165 транспортных средств;
«Гнутово» - 3395 человек и 750 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9085 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/55; «Марьинка» - 40/50; «Новотроицкое» - 30/40; «Гнутово» - 30/20.
Вчера военнослужащие Краматорского и Донецкого пограничных отрядов совместно с сотрудниками ДФС из состава Объединенных сил в КПВВ «Майорское» и «Гнутово» прекратили две попытки нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, а именно - кухонной техники и бытовой химии на общую сумму почти 85 тысяч гривен. Товары изъяты работниками фискальной службы для принятия правового решения.
В КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали случай, когда гражданка Украины, предложила «договориться» о неизвлекаемости в нее незаконного идентификационного документа, выданного оккупационной администрацией РФ. На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Гражданка передано представителям Национальной полиции для осуществления соответствующих процессуальных действий.



Теги: Донбасс, машины, транспорт, КПВВ, очереди
 
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