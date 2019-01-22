Смертельная статистика войны на Донбассе – ООН опубликовала печальную информацию

22.01.2019 11:24

ООН опубликовала статистику касательно того, сколько людей на официальном уровне пострадало из-за конфликта на Донбассе. Были названы резонансные цифры со стороны обычных граждан, а также воинов ВСУ.

В ООН рассказали о том, сколько людей стали жертвами конфликта на Востоке Украины. Только за прошлый год, как сообщили в ООН, жертв стало примерно на 3000 человек больше, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на зарубежное издание Deutsche Welle.

При этом, как отмечают специалисты из ООН, четверть смертей за все время военного конфликта составили гражданские лица. По меньшей мере их количество достигает 3300 человек. Среди украинских же воинов жертв около 4000 человек, а тех, кто воюет за Российскую Федерацию, 5500. Более того, около 30 000 человек были ранены за все время вооруженного конфликта. У этих людей наблюдались ранения различных типов. Неизвестно даже, в полной ли мере помогли пострадавшим из-за войны. Других подробностей в ООН не сообщили, так как информации касательно конфликта еще недостаточно собрано.