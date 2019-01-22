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Архив - Донецкая область

В Дебальцево обрушилась крыша завода: есть погибшие и раненые

22.01.2019 07:59
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В Дебальцево обрушилась крыша завода: есть погибшие и раненые

Вчера в неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево Донецкой области из-за большого количества мокрого снега обвалилась крыша Дебальцевского завода металлургического машиностроения в цехе ЦМК. Об этом сообщает ДонПресс.
По словам очевидцев, под завалами на ДЗММ погибла 45-летняя крановщица и еще несколько человек получили травмы.
На данный момент официальной информации по происшествию нет.



Теги: Донбасс, Дебальцево, снег, обрушение, крыша, ДНР
 
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