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В Донецке рассчитываются фальшивыми сувенирными «рублями»
Во временно оккупированном Донецке вместо купюр номиналом «100 рублей» рассчитываются фальшивыми сувенирными купюрами «100дублей». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
У жителей временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов появилась новая проблема – фальшивые сувенирные «рубли», а точнее купюра номиналом «100 рублей». Только называется эта купюра «100 дублей». При быстром взгляде, особенно, если у человека проблемы со зрением, можно и не заметить, что рассчитались или дали сдачу «дублями». Одну из таких купюр дончанин получил, купив билет в маршрутном такси.
Вот как описывается это происшествие в соцсетях:
«Будьте внимательны с деньгами! Kупил билeт на 111 мaршрут — дали на сдaчу вот такое, убедительная просьба, осматривайте кyпюры на подлиннoсть, шyтников pазвелось, yспевай только дaвать по шее. Всем спасибо за внимание».
Однако, мужчина оказался не одинок. Другой «счастливчик», рассмотрев купюру отмечает:
«СТО ДУБЛЕЙ и год 7997».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, деньги, рубль, сувенир
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