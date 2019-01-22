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Архив - Донецкая область

В Киевском районе Донецка произошло серьезное ДТП: много пострадавших

22.01.2019 12:07
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В Киевском районе Донецка произошло серьезное ДТП: много пострадавших

Вчера в неподконтрольном Украине Донецке в Киевский районе на улице Горной произошло серьезное ДТП в результате которого пострадали 4 человека.

Об этом сообщили в «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Так, в «ведомстве» сообщили:

» Произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем, остановившимся на проезжей части из-за загорания в двигательном отсеке.
В результате ДТП пострадало 4 человека: водитель легкового автомобиля, водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ-2104, остановившегося для помощи в тушении загорания».

Отмечается. что возгорание автомобиля ВАЗ-2102 ликвидировали до прибытия спасателей.



Теги: Донецк, Донбасс, авария, МЧС, ДТП, ДНР, пострадавшие
 
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