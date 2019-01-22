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Архив - Донецкая область

В Макеевке на месте пожара обнаружено тело погибшего

22.01.2019 17:51
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В Макеевке на месте пожара обнаружено тело погибшего

Вчера в неподкнтрольной украинскому правительству Макеевке Донецкой области в Горняцком районе города на улице Космической в частном доме произошел пожар.

Об этом сообщают в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Как отмечают спасатели, на месте пожара обнаружено обгоревшее тело, анкетные данные и половая принадлежность погибшего устанавливаются.

Кроме того, устанавливается и причина пожара.



Теги: Донбасс, Макеевка, дом, пожар, спасатели, МЧС, гибель, ДНР
 
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