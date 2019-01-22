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В Мариуполе школьник заболел туберкулезом
В ОШ №36 один из учеников заболел туберкулезом. Родители опасаются за здоровье своих детей и хотят, чтобы в школе ввели карантин.
Об этом 0629 сообщила мама одного из школьников Тамара.
По ее словам, сейчас проводится обследование всех одноклассников заболевшего ребенка. При этом учителя остальных классов неофициально обращаются к родителям учеников с просьбой самостоятельно обследовать детей на наличие палочки Коха и пройти флюорографию.
«Сейчас ученики продолжают посещать школу, никто не закрыл ее на карантин. А мы, родители, беспокоимся за своих детей и не знаем, что делать дальше. При этом никакой официальной информации у нас нет», - отметила Тамара.
0629 обратился за комментарием к директору школы Руслане Карнаушенко. «У меня нет такой информации (о случае заболевания туберкулезом в школе, - прим. авт.). И официальный комментарий я вам давать не буду», - заявила директор школы.
Тем не менее, в Мариупольском городском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» МОЗ Украины случай туберкулеза в ОШ 36 подтвердили и обещали позднее прокомментировать ситуацию.
Теги: Донбасс, туберкулез, школьник, Мариуполь, карантин
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