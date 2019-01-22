«Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты

22.01.2019 19:02

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецке в социальных сетях сообщают о неожиданном оживлении среди подразделений НВФ на улицах города, пишет ДонПресс.

По словам дончан, по городу появилось много блокпостов со стоп-контролем. При этом в Киевском районе города зафиксировано скопление «скорых» и автомобилей «правоохранителей» В своих комментариях люди пишут:

«А что у нас новенького в городе случилось? Везде блок-посты со Стоп-контролем».

«Может, учения у них?»

«Полно комендачей в полной выкладке, движуха безномерных от Виктории и МГБ. Ждем великих перемен».