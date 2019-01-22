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Архив - Донецкая область

«Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты

22.01.2019 19:02
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«Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецке в социальных сетях сообщают о неожиданном оживлении среди подразделений НВФ на улицах города, пишет ДонПресс.
По словам дончан, по городу появилось много блокпостов со стоп-контролем. При этом в Киевском районе города зафиксировано скопление «скорых» и автомобилей «правоохранителей» В своих комментариях люди пишут:
«А что у нас новенького в городе случилось? Везде блок-посты со Стоп-контролем».
«Может, учения у них?»
«Полно комендачей в полной выкладке, движуха безномерных от Виктории и МГБ. Ждем великих перемен».



Теги: Донецк, Донбасс, скорая помощь, блокпост, перемены
 
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