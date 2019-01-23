"ДНРовцы" добили медиков громким решением - их принудительно записывают в ряды боевиков

23.01.2019 20:38

Военное руководство террористической "ДНР" объявило всех медиков Донбасса "военнообязанными".

Сотрудникам медучреждений запрещают покидать "республику". О скандальном решении оккупанта рассказал в Facebook депутат и координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".

Медицина на оккупированном Донбассе практически уничтожена. Наблюдается критическая недостача не только необходимых препаратов и медтехники, но и кадров. Медики стремительно бегут с "ДНР" из-за мизерных зарплат и отсутствия перспектив.

"Во многих медицинских учреждениях некомплект в 40-50% штатных медработников уже рассматривается как "вполне приемлемый"" - рассказал Тымчук, дав понять, что в подавляющем большинстве медучреждений оккупированного Донбасса ситуация намного более печальная. Ситуация угрожающая и ставленники Кремля пытаются решить проблему традиционно - террором.

Так, "военные комиссариаты" террористической "ДНР" объявили всех медработников "республики" "военнообязанными".

"В "администрациях" действует негласное правило о препятствовании выезда медиков из "Л/ДНР" в Украину или на Россию", - рассказал Тымчук, уточнив, что для этого террористы даже запугивают медиков. "Оккупанты запугивают местных медиков тем, что они теперь "военнообязанные", и малейшая попытка покинуть оккупированные территории будет рассматриваться как дезертирство", - поделился информацией депутат.

Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что медики Донецка поражены новым решением Пушилина: "Это катастрофа, дальше будет еще хуже".



Источник: www.dialog.ua