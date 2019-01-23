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Донбасс содрогается, боевики ведут масштабные бои: слышны мощные взрывы
Похоже, что сепаратистам из террористической организации "Донецкая Народная Республика" с каждым днем становится все мало крови, поэтому они наглым образом атакуют украинских защитников и беззащитных граждан.
Пресс-служба Операции объединенных сил уведомила, что за первые 18 часов во вторник, 22 января, был зафиксирован всего один обстрел со стороны пророссийских боевиков из недореспублики "ДНР", когда они цинично атаковали украинских саперов, передает "Диалог.UA".
Однако местные жители сообщают о том, что слышали и наблюдали масштабные боевые действия на других участках фронта, основная часть которых развернулась вблизи оккупированного кремлевскими марионетками-боевиками города Донецк, а начались они уже после 18:00.
Некоторые утверждают, что слышны тяжелые разрывы от мощных орудий. Такая активизация боевиков из квазиреспублики "ДНР" может быть обусловлена тем, что на днях их одиозный главарь Денис Пушилин нагло угрожал превратить Донбасс в полноценные "Л/ДНР".
Вчера мы сообщали о том, что страна-агрессор придумала крайне коварный план в оказании помощи сепаратистам из "ДНР" и "ЛНР", задействовав оккупированный Крым и Сирию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики, взрывы
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