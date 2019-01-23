ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ

23.01.2019 15:49

Европейская комиссия в конце января направит миссию в Мариуполь (Донецкая область).

Об этом сообщает брюссельский корреспондент издания «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По информации журналиста, 28-29 января специальная миссия ЕС отправится на Донбасс для изучения ситуации, сложившейся из-за агрессии России против Украины.

«Европейская комиссия направит миссию в Мариуполь 28-29 января», – написал он.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщал, что в конце января специальная миссия ЕС будет изучать вопросы укрепления украинского Донбасса.

«Эта миссия посмотрит комплексно на разные проекты…Лайчак (министр иностранных дел Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, – ред.) будет говорить с министрами иностранных дел ЕС, он обратится с конкретными предложениями, но по результатам работы миссии, которая будет в конце этого месяца», – сообщал Климкин.

Напомним, в конце прошлого года на Совете ассоциации Украина-ЕС было принято решение об оценке потребностей в помощи Азовскому региону.

Источник: http://blackseatv.com