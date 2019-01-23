ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине

23.01.2019 15:14

Госпогранслужба намеренат изменить распорядок работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе в день голосования на выборах Президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

В ведомстве отметили:

«Во избежание очередей на КВПП в Луганской и Донецкой областях в день голосования Государственная пограничная служба планирует перевести их на другой распорядок работы: либо продлить рабочий день, или добавить количество сотрудников».

Напомним, выборы Президента Украины пройдут 31 марта.

Источник: https://donpress.com