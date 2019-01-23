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«История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ

23.01.2019 16:38
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«История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ

Так называемое «управление Народной милиции ДНР» призвало украинских военнослужащих отказаться от участия в «гражданской войне». Об этом заявил начальник «пресс-службы УНМ ДНР» Даниил Безсонов.

Представитель НВФ «ДНР» отметил:

«Обращаюсь к украинским военнослужащим, которые непосредственно находятся на передовой. Откажитесь от выполнения преступных приказов и вернитесь домой к своим семьям. Не будьте пушечным мясом! Преступная украинская власть и бездарные командиры списывают свои ошибки на простых солдат и младших офицеров».

При этом он напомнил о значительных потерях ВСУ в «Дебальцевском котле». Безсонов уточнил:

«В случае если вы получите приказ к переходу в наступление, история с „котлами“ повторится. Вы будете брошены своими командирами и погибните. А те, кто сможет вырваться и выживет, будет отвечать перед украинским судом за преступные ошибки своих сбежавших командиров, как это уже было неоднократно».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ОРДЛО
 
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