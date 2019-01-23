Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды

23.01.2019 15:35

Преподаватель из неподконтрольного украинским властям Донецка Олеся (в целях безопасности имя изменено – ред.), рассказала о том, каков город сегодня, и какие настроения у местных жителей в «ДНР», передает dnews.dn.ua с ссылкой на «Черноморская ТРК».

«Я вот часто думаю, как понимают слово "заложники" жители мирной территории Украины. Наверное, это слово ассоциируется с фильмами о терактах: вот обвязанный взрывчаткой террорист держит пистолет у виска ребенка или женщины, а дальше – или взрыв, или врываются полицейские (а лучше – супергерои) и всех освобождают. Хеппи-энд. Но с Донецком так не будет», – говорит она.

«Донецк – это, так сказать, святое. Я имею в виду, что это город не только роз, но и постепенно угасающей надежды, город, в котором постепенно тускнеют воспоминания и намечаются новые ориентиры, к которым подталкивают новые условия. Так вот. Донецк – это не место, где всех людей держат под постоянным прицелом или водят в наручниках, хотя это место несвободы. Абсолютной неволи», – продолжила дончанка.

По ее словам, заложниками в «ДНР» являются люди с различными политическими убеждениями, а не только с проукраинской позицией.

«Да, мы не закованы в кандалы, но не имеем права и даже возможности сделать собственные шаги в том направлении, в котором хотим. Если кто-то из нас открыто заявит в госучреждении, например: "Верните немедленно Украину, убирайтесь в Россию!", вы как думаете, что уже через час будет с этим человеком? Да, в Донецке можно открыть свой бизнес, даже зарегистрировать и платить налоги (непонятно, куда их платить, правда, ну да ладно). Но открыто разговаривать, показывать, что ты не признаешь это новое государство, нельзя. Значит – это уже несвобода, значит – мы заложники. Заложниками являются и те, кто за "ДНР", за Россию, за СССР. Потому что они не могут открыто критиковать новую власть. Последуют те же репрессии, что применяются к проукраинским людям», – рассказывает педагог.

Она отметила, что в «ДНР» не арестовывают всех подряд «за разговоры», особенно если нет материальной выгоды. «Они не хватают всех подряд, потому что, во-первых, это идиотизм, а, во-вторых, если начнут хватать, тогда пойдут слухи, что "народная республика" не совсем "народная", начнут говорить о репрессиях, а настроения тут еще те. Ситуация, как сухая солома, достаточно одной искры, чтобы получился пожар. И те, кто за Украину, и те, кто за Россию, давно уже устали жить в таких условиях: комендантский час, пьяное быдло с автоматами на улицах, постоянный страх, что начнутся жесткие обстрелы, как в 2014-м», – отмечает жительница Донецка.

«Так что – в очереди можете говорить все, что угодно. Бабушки-дедушки всегда свободно высказывались. Исключение составляют только те несчастливые случаи, когда оккупантам необходимо состряпать дело об "украинских шпионах". Тогда может не повезти всем, кто попал под руку. Примеров достаточно», – добавила Олеся.