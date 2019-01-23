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Архив - Донецкая область

Насосная станция ЮДВ подверглась обстрелу, – «Вода Донбасса»

23.01.2019 16:20
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Насосная станция Южнодонбасского водопровода подверглась обстрелу. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

«Сегодня сотрудники Ясиноватского участка Донецкого РПУ обнаружили на территории насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода 4 воронки от боеприпасов», – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что от этой насосной станции вода из канала «Северский Донец-Донбасс» подается на 4 фильтровальных станции.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, вода, обстрел, Вода Донбасса
 
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