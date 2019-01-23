Подразделения НВФ заявили о взятии в плен «десантника ВСУ»

23.01.2019 20:00

Так называемый «начальник пресс-службы УНМ ДНР» Даниил Безсонов заявил, что боец ВСУ якобы сдался в плен членам НВФ в ходе украинской разведывательной операции на Мариупольском направлении.

Представитель ОРДО отметил:

«Вчера на мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве четырех боевиков предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям. Однако группа противника нарвалась на сигнальную мину».

При этом Безсонов отметил, что трое украинских бойцов скрылись, а четвертый якобы, сдался в плен.

Источник: https://donpress.com