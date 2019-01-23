«Республики не наши, а ваши»: Ходаковский обратился к России

23.01.2019 21:30

Экс-главарь батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети обратился к «московской общественности», которая, по его словам, пытается «слить республики».

Ходаковский возмущен тем, что российские кураторы говорят «стройте свои республики и не лезьте к нам со своими советами и замечаниями…». В ответ на это он подчеркивает:

«Хочу возразить: республики не наши, а ваши. Нашими были присоединение к России, которое московская общественность не одобрила, и Новороссия. А республики, которые мы любим и уважаем, были предложены нам извне. И добавлю: у нас нет рычагов управления республиками, чтобы мы могли их развивать, поэтому не совсем корректно нас упрекать в том, что мы переживаем по поводу маневров вашей системы, которая наше ВСЕ».

В то же время, он отмечает, что кто бы ни пришел к власти в России, граждане РФ от этого не особо пострадают, в то время, как главари ОРДЛО будут жестоко наказаны:

«Наши головы покатятся под откос. Поэтому, если мы и критикуем российскую систему, то только из опасения, что она может сдать позиции, а новая система сдаст нас с потрохами. Успокойся, московская общественность: мы за вашу систему горой. Навальный нас точно поддерживать не будет».

Источник: https://donpress.com