- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов16:45
- Переселенцы начали регистрироваться на избирательных участках15:00
- На Донетчине члена НВФ «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы14:45
- "Мертвые на улицах и пылающий огонь", - боевики "ДНР" провели обстрел по Мариуполю14:15
- Искалеченный боевик "ДНР" умер прямо на улице: в Сети рассказали, что ждет "защитников" Донбасса в тылу13:20
- В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах12:47
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
«Республики не наши, а ваши»: Ходаковский обратился к России
Экс-главарь батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети обратился к «московской общественности», которая, по его словам, пытается «слить республики».
Ходаковский возмущен тем, что российские кураторы говорят «стройте свои республики и не лезьте к нам со своими советами и замечаниями…». В ответ на это он подчеркивает:
«Хочу возразить: республики не наши, а ваши. Нашими были присоединение к России, которое московская общественность не одобрила, и Новороссия. А республики, которые мы любим и уважаем, были предложены нам извне. И добавлю: у нас нет рычагов управления республиками, чтобы мы могли их развивать, поэтому не совсем корректно нас упрекать в том, что мы переживаем по поводу маневров вашей системы, которая наше ВСЕ».
В то же время, он отмечает, что кто бы ни пришел к власти в России, граждане РФ от этого не особо пострадают, в то время, как главари ОРДЛО будут жестоко наказаны:
«Наши головы покатятся под откос. Поэтому, если мы и критикуем российскую систему, то только из опасения, что она может сдать позиции, а новая система сдаст нас с потрохами. Успокойся, московская общественность: мы за вашу систему горой. Навальный нас точно поддерживать не будет».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, республика, ДНР, ЛНР
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- На содержании Донбасса экономить и ожидать - в Кремле вопрос "ЛДНР" пока остается открытым
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- У Захарченко впервые официально сделали заявление по объединению "ДНР" и "ЛНР"
- «МММ-щик из России». Пушилин назначил нового «главу движения «Донецкая республика»
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов16:45
- Переселенцы начали регистрироваться на избирательных участках15:00
- На Донетчине члена НВФ «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы14:45
- "Мертвые на улицах и пылающий огонь", - боевики "ДНР" провели обстрел по Мариуполю14:15
- Искалеченный боевик "ДНР" умер прямо на улице: в Сети рассказали, что ждет "защитников" Донбасса в тылу13:20
- В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах12:47
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
- В Намибии зафиксировали нападение чупакабры17:30
- В сердце Европы вспыхнул секс-скандал: арестован известный политик17:15
- Революция в Венесуэле: силовики открыли стрельбу, есть раненые и убитые17:00
- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов16:45
- Порошенко призвал мировых лидеров посадить Путина за стол переговоров16:30
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Порошенко назвал невозможным новый формат отношений с Россией15:40
- На дорогах трех областей сохраняются ограничения движения15:20
- "Укрзализныця" назначила пять "мартовских" поездов15:10
- Переселенцы начали регистрироваться на избирательных участках15:00
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем