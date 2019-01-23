- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
- ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине15:14
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- Донбасс содрогается, боевики ведут масштабные бои: слышны мощные взрывы 09:16
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка08:45
- Водафон в "ДНР" при смерти - «министр связи» ОРДО сделал заявление о мобильном операторе08:15
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами08:00
- Оккупанты обрушили огонь пулеметов на группу саперов ООС под Марьинкой07:36
В Горловке обвалилась крыша супермаркета «Амстор»
Во временно оккупированной Горловке сегодня ночью обрушилась крыша супермаркета «Амстор». Город разрушается. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня жители временно оккупированной Горловки столкнулись с ещё одним признаком глобального разрушения – на супермаркете «Амстор» обвалилась крыша. «К счастью», это не работающий «Амстор» и пострадавших в результате обвала крыши нет. Горловчане с тоской вспоминают, насколько любимым был супермаркет и насколько много людей его посещало в довоенные времена. Сейчас в городе всё больше и больше запустений и разрушений. Город приходит в упадок.
Вот что говорят горовчане в соцсетях:
«Горлівка. Впав дах від снігу. Непрацюючий Амстор».
«Мой любимый магазин. Главной проблемой было найти свободное место на парковке. Зато теперь вся жизнь вокруг центрального рынка»,
«Сейчас там снега с пол метра даже такси не паркуются на отстой. Изрядно выгоревшая надпись красной краской СССР на остановке как раз в тему. Жрите и мечтаете об акциях. Извините»,
«Как же это всё бесит! Хочется материться»,
«Что именно?»,
«Смотреть как всё разрушается»,
«Подивився на карті. не вірю що назавжди»,
«Був там до війни. вивозив з будинку неподалік дружину. все вийшло. Горлівку відвоюємо. Супермаркет відбудуємо»,
«Твою ж дивизию...»,
«Это на Ленина?»,
«А где это? На квартале?»,
«Эх, в 2012 2 недели был на курсах в Горловке, ходил в этот магаз хавку покупать! Кто бы тогда мог подумать что так все будет...»,
«Горловка, в Амсторе что на квартале крыша упала второй раз, первый раз от попадания. Хорошо что закрыт и без жертв. Рукожопые подыматели крыш рукожопые во всем».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, супермаркет, Амстор, крыша
- Актуальные цены на продукты в супермаркете Горловки: опубликовано видео
- В Горловке по неосторожности подожгли супермаркет
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка
- Огнеборцы тушили "Амстор"
- Двоих горловчан боевики обвиняют в терроризме
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
- ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине15:14
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- Донбасс содрогается, боевики ведут масштабные бои: слышны мощные взрывы 09:16
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка08:45
- Водафон в "ДНР" при смерти - «министр связи» ОРДО сделал заявление о мобильном операторе08:15
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами08:00
- Оккупанты обрушили огонь пулеметов на группу саперов ООС под Марьинкой07:36
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
- ГПСУ изменит график работы КПВВ в день выборов в Украине15:14
- Завтра Оболонский райсуд Киева огласит приговор Януковичу15:00
- «Суда не затонули и продолжают гореть»: стали известны новые подробности ЧП возле Керченского пролива14:42
- Видео Путина с заявлением о Курилах вызвало скандал в России: президента РФ назвали предателем 14:23
- Украина приобрела мощного союзника: Голобуцкий рассказал о дипломатических заслугах Порошенко14:08
- Глава Xiaomi показал рабочий прототип гибкого смартфона (ВИДЕО)14:00
- Где в Украине завтра продолжатся метели и снегопады: синоптик обновила прогноз13:42
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе22:25
- Поедание глины оказалось полезным для здоровья20:30
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»