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Архив - Донецкая область

В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами

23.01.2019 08:00
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В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецке в социальных сетях сообщают, что так называемые «гаишники» угрожают конфискацией автомобилей с украинскими госномерами.

«На днях ездил в Макеевку и чуть не остался без авто на днровском блокпосту. Гаишник хотел забрать машину на штрафстоянку, так как ехал на украинских номерах. Не спасла и макеевская прописка. Сказал, что, несмотря на новое распоряжение, машина все равно должна быть оформлена в МРЭО ДНР. В общем, без взятки не обошлось», — пишет дончанин.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ГАИ, ДНР, ОРДО
 
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