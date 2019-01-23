В ОРДО продолжается неконтролируемый рост цен на продукты, — Дмитрий Тымчук

23.01.2019 18:56

На временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжается неконтролируемый рост цен на продукты питания. Такой информацией поделился на своей странице в Facebook народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его данным, стоимость некоторых продуктов питания в магазинах ОРДО составила:

хлеб: 20 — 40 руб. (8 — 17 грн по местному курсу)

— руб. (8 — 17 грн по местному курсу) яйца: 65 — 77 руб. (27 — 32 грн)

— руб. (27 — 32 грн) свинина, 1 кг: 295 — 350 руб. (124 — 147 грн)

— руб. (124 — 147 грн) гречка, 1 кг: 30 руб. (13 грн)

руб. (13 грн) масло сливочное, 180 г: 81 руб. (34 грн)

руб. (34 грн) сосиски, 1 кг: 300 руб. (126 грн)

руб. (126 грн) сметана, 450 г: 36 руб. (15 грн)

руб. (15 грн) майонез, 350 г: 47 руб. (20 грн)

В то же время, по данным «центра занятости ДНР», средняя заработная плата работников «бюджетной сферы» составляет от 4200 до 5000 руб. (1765 — 2100 грн).

Источник: https://donpress.com