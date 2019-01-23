Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой

23.01.2019 16:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой

​Социальные сети поразило видео тяжелого разгрома крупной колонны российской военной техники передовыми подразделениями ВСУ, которые накрыли россиян мощным артиллерийским огнем с дистанции под Дибровкой на границе с РФ.

Видео было сделано в июле 2014 года в самом начале российского вторжения на Донбасс, однако получило широкое распространение только сейчас. 

На опубликованных кадрах украинские военные встретили россиян мощнейшим огнем артиллерии под населенным пунктом Дибровка на границе с Ростовской областью РФ. Украинские военные держали оборону в ходе боя с превосходящими силами российской армии.

При этом после подрыва россиян на горизонте видно зарево взрывающихся боекомплектов российской бронетехники и огромный столб дыма.

Подорвав российскую колонну бронетехники, украинские военные готовятся к обороне, эмоционально обсуждая тяжелый урон россиян. Напомним, в Москве нашли мертвым боевика "ЛНР" по кличке Молот, убивавшего украинцев.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, бронетехника
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх