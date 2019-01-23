- Аферы с пенсиями: Жителей Донбасса предупреждают о псевдоадвокатах19:15
- В ОРДО продолжается неконтролируемый рост цен на продукты, — Дмитрий Тымчук18:56
- Украина по тревоге подняла боевую авиацию в небе над Донбассом: противник разгромлен (ВИДЕО)18:20
- В Мариуполе пьяная женщина избила полицейского17:45
- В НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ БОЕВИКИ ЗАМИНИРОВАЛИ ЗЕМЛЮ ВОЗЛЕ СЕЛА17:30
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой16:52
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ16:38
- Насосная станция ЮДВ подверглась обстрелу, – «Вода Донбасса»16:20
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
Социальные сети поразило видео тяжелого разгрома крупной колонны российской военной техники передовыми подразделениями ВСУ, которые накрыли россиян мощным артиллерийским огнем с дистанции под Дибровкой на границе с РФ.
Видео было сделано в июле 2014 года в самом начале российского вторжения на Донбасс, однако получило широкое распространение только сейчас.
На опубликованных кадрах украинские военные встретили россиян мощнейшим огнем артиллерии под населенным пунктом Дибровка на границе с Ростовской областью РФ. Украинские военные держали оборону в ходе боя с превосходящими силами российской армии.
При этом после подрыва россиян на горизонте видно зарево взрывающихся боекомплектов российской бронетехники и огромный столб дыма.
Подорвав российскую колонну бронетехники, украинские военные готовятся к обороне, эмоционально обсуждая тяжелый урон россиян. Напомним, в Москве нашли мертвым боевика "ЛНР" по кличке Молот, убивавшего украинцев.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, бронетехника
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
- В кровопролитных боях с террористами ВСУ понесли нелетальные потери: боевая сводка
- Подразделения НВФ наращивают силы перед «наступлением ВСУ»
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение
- Бойцвы ВСУ рассказали о тяжелом бое под Попасной
- Террористы совершили атаку на бойцов ВСУ и понесли потери
- Аферы с пенсиями: Жителей Донбасса предупреждают о псевдоадвокатах19:15
- В ОРДО продолжается неконтролируемый рост цен на продукты, — Дмитрий Тымчук18:56
- Украина по тревоге подняла боевую авиацию в небе над Донбассом: противник разгромлен (ВИДЕО)18:20
- В Мариуполе пьяная женщина избила полицейского17:45
- В НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ БОЕВИКИ ЗАМИНИРОВАЛИ ЗЕМЛЮ ВОЗЛЕ СЕЛА17:30
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой16:52
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ16:38
- Насосная станция ЮДВ подверглась обстрелу, – «Вода Донбасса»16:20
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- Комендантский час, пьяное быдло с автоматами: Донецк стал городом угасающей надежды15:35
- Плохие новости для России: в Венесуэле тысячи людей готовятся к свержению союзника РФ Мадуро - видео массовых протестов 19:48
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Аферы с пенсиями: Жителей Донбасса предупреждают о псевдоадвокатах19:15
- В ОРДО продолжается неконтролируемый рост цен на продукты, — Дмитрий Тымчук18:56
- «Скоро вы узнаете больше»: Вакарчук подтвердил намерения идти в политику18:38
- Украина по тревоге подняла боевую авиацию в небе над Донбассом: противник разгромлен (ВИДЕО)18:20
- «Выгорел дотла»: в Тернополе во время движения вспыхнул троллейбус. ВИДЕО18:02
- В Мариуполе пьяная женщина избила полицейского17:45
- В НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ БОЕВИКИ ЗАМИНИРОВАЛИ ЗЕМЛЮ ВОЗЛЕ СЕЛА17:30
- «Начались рваться швартовные концы»: на горящих кораблях возле Керченского пролива произошло новое ЧП17:16
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем