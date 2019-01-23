ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой

23.01.2019 16:52

​Социальные сети поразило видео тяжелого разгрома крупной колонны российской военной техники передовыми подразделениями ВСУ, которые накрыли россиян мощным артиллерийским огнем с дистанции под Дибровкой на границе с РФ.

Видео было сделано в июле 2014 года в самом начале российского вторжения на Донбасс, однако получило широкое распространение только сейчас.

На опубликованных кадрах украинские военные встретили россиян мощнейшим огнем артиллерии под населенным пунктом Дибровка на границе с Ростовской областью РФ. Украинские военные держали оборону в ходе боя с превосходящими силами российской армии.

При этом после подрыва россиян на горизонте видно зарево взрывающихся боекомплектов российской бронетехники и огромный столб дыма.

Подорвав российскую колонну бронетехники, украинские военные готовятся к обороне, эмоционально обсуждая тяжелый урон россиян. Напомним, в Москве нашли мертвым боевика "ЛНР" по кличке Молот, убивавшего украинцев.



Источник: www.dialog.ua