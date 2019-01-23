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Архив - Донецкая область

Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе

23.01.2019 12:36
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Одним из главных действий на пути к достижению мира в Украине экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский назвал повышение уровня жизни населения.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов:

Чиновник отметил:

«Один из ключевых вопросов достижения мира — экономика, наведение порядка в Украине и повышение хорошей жизни здесь, в Украине».

При этом он подчеркнул важность антипутинской коалиции, включая и западных партнеров. Кроме того, Жебривский высказал мнение о том, что достичь соборности Украины путем милитарной операции невозможно. Он подчеркнул:

«На сегодня Минск — это передышка для Украины  для того, чтобы построить справедливое общество и подготовиться к победе на восточном фронте».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, мир, Жебривский
 
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