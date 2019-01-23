Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе

23.01.2019 12:36

Одним из главных действий на пути к достижению мира в Украине экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский назвал повышение уровня жизни населения.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов:

Чиновник отметил:

«Один из ключевых вопросов достижения мира — экономика, наведение порядка в Украине и повышение хорошей жизни здесь, в Украине».

При этом он подчеркнул важность антипутинской коалиции, включая и западных партнеров. Кроме того, Жебривский высказал мнение о том, что достичь соборности Украины путем милитарной операции невозможно. Он подчеркнул:

«На сегодня Минск — это передышка для Украины для того, чтобы построить справедливое общество и подготовиться к победе на восточном фронте».

Источник: https://donpress.com