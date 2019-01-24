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Архив - Донецкая область

Искалеченный боевик "ДНР" умер прямо на улице: в Сети рассказали, что ждет "защитников" Донбасса в тылу

24.01.2019 13:20
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Искалеченный боевик "ДНР" умер прямо на улице: в Сети рассказали, что ждет "защитников" Донбасса в тылу

​В социальных сетях сообщили о смерти боевика Романа Мазура, 1965 года рождения, на оккупированном Донбассе, тело которого нашли просто на улице.

Блогер Necro Mancer сообщил в Twitter о смерти очередного сепаратиста "ДНР" на территории оккупированного Донбасса, передает "Диалог.UA". К своей публикации он добавил скриншоты из соцсетей.

Сообщается, что тело Мазура было обнаружено прямо на улице на пересечении дорог Ждановка - Зуевка - Харцызск 19 января.

О причинах смерти в комментариях пишут, что сепаратист или насмерть замерз, или был сбит.

Также Мазур был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

На сайте указано, что четыре года назад боевик имел сквозное огнестрельное ранение черепа с разрушением глазного яблока.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, боевик, умерший, ДНР
 
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