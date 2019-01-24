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Как вывезти тяжелобольного из «Л-ДНР» (перечень документов, условия и цены)
Для пересечения линии разграничения на Донбассе для тяжелобольных людей и их родных есть свои правила. О них расскзала пресс-офицер Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.
В частности, он пояснил механизм, как происходит перемещение тяжелобольных лиц с неподконтрольной украинской власти территории. Если для транспортировки больного, который не может двигаться, нужен реанимобиль, то такая процедура проводится после согласования с командованием Объединенных сил, и уже после этого будет осуществляться такая транспортировка.
Для этого нужно подать запрос в штаб ООС и прикрепить к нему отсканированные документы:
- Паспорт гражданина Украины
- Идентификацийний код.
- Посвидчення человека с инвалидностью.
- Документ, который свидетельствует о необходимости транспортировки.
Запрос прорабатывают согласно статье 20 Закона Украины «Об обращении граждан», то есть не более одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного изучения, –безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня их получения. Уже с документами на руках стоит заниматься организацией транспорта.
Спецтакси
Перевозчики, которые занимаются транспортировкой лежачих больных, просят за такую услугу немалые деньги. Например, служба медицинских перевозок «Медтакси» за перевозку больных, которые не могут двигаться, приводят следующие цены:
- Горловка – Бахмут (14000 грн);
- Донецк – Харьков (30173 грн);
- Донецк – Киев (30173 грн).
При этом с собой надо иметь паспорт гражданина Украины и справку из больницы, которая показывает, что человек действительно болен.
Помощь волонтеров на авто
Волонтерская инициатива «Пролиска» с начала войны на Донбассе переместили более трех тысяч человек, треть из которых лежачие больные. «Мы ищем перевозчика там внутри (на неподконтрольной территории, – прим.). Далее договариваемся с ним, чтобы он забрал человека по адресу, довез ее до блокпоста. И потом уже мы везем человека в нужный ему город», – рассказал координатор волонтерской инициативы «Пролиска» Евгений Каплин.
Одна из самых больших проблем для них – поиск транспорта для таких перевозок. Человека, который хоть как-то может сидеть, отвозят на легковом автомобиле. В случае, когда больной не может двигаться, волонтеры вынуждены искать авто, в котором можно убрать сиденья, чтобы положить больного.
Профильных денег на перевозку лежачих людей организация не имеет. Волонтеры «Пролиска» собирают средства на Facebook.
Самостоятельное вывоза до КПВВ
Перевозками больных занимаются и частные перевозчики с неподконтрольной территории. С ними можно попробовать договориться о более низкой цене. А уже от пункта пропуска забирать больного самостоятельно. Здесь можно опять же просить помощь у «Пролиска».
Транспортировку больных также организуют и волонтеры ASAP Rescue. Об этом рассказал основатель общественной организации Илья Лысенко. Для этого необходимо напрямую связаться с волонтерами. Например, написать на их страницу в Facebook. Больного встречают на пункте пропуска в сопровождении волонтеров доставляют к необходимой точке.
Источник: https://dnews.dn.ua с ссылкой на Свободное радио
Теги: Донбасс, документы, ДНР, ЛНР, переселенец, линия разграничения
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