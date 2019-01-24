Как вывезти тяжелобольного из «Л-ДНР» (перечень документов, условия и цены)

24.01.2019 08:30

Для пересечения линии разграничения на Донбассе для тяжелобольных людей и их родных есть свои правила. О них расскзала пресс-офицер Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.

В частности, он пояснил механизм, как происходит перемещение тяжелобольных лиц с неподконтрольной украинской власти территории. Если для транспортировки больного, который не может двигаться, нужен реанимобиль, то такая процедура проводится после согласования с командованием Объединенных сил, и уже после этого будет осуществляться такая транспортировка.

Для этого нужно подать запрос в штаб ООС и прикрепить к нему отсканированные документы:

Паспорт гражданина Украины Идентификацийний код. Посвидчення человека с инвалидностью. Документ, который свидетельствует о необходимости транспортировки.

Запрос прорабатывают согласно статье 20 Закона Украины «Об обращении граждан», то есть не более одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного изучения, –безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня их получения. Уже с документами на руках стоит заниматься организацией транспорта.

Спецтакси

Перевозчики, которые занимаются транспортировкой лежачих больных, просят за такую ​​услугу немалые деньги. Например, служба медицинских перевозок «Медтакси» за перевозку больных, которые не могут двигаться, приводят следующие цены:

Горловка – Бахмут (14000 грн);

– Донецк – Харьков (30173 грн);

– Донецк – Киев (30173 грн).

При этом с собой надо иметь паспорт гражданина Украины и справку из больницы, которая показывает, что человек действительно болен.

Помощь волонтеров на авто

Волонтерская инициатива «Пролиска» с начала войны на Донбассе переместили более трех тысяч человек, треть из которых лежачие больные. «Мы ищем перевозчика там внутри (на неподконтрольной территории, – прим.). Далее договариваемся с ним, чтобы он забрал человека по адресу, довез ее до блокпоста. И потом уже мы везем человека в нужный ему город», – рассказал координатор волонтерской инициативы «Пролиска» Евгений Каплин.

Одна из самых больших проблем для них – поиск транспорта для таких перевозок. Человека, который хоть как-то может сидеть, отвозят на легковом автомобиле. В случае, когда больной не может двигаться, волонтеры вынуждены искать авто, в котором можно убрать сиденья, чтобы положить больного.

Профильных денег на перевозку лежачих людей организация не имеет. Волонтеры «Пролиска» собирают средства на Facebook.

Самостоятельное вывоза до КПВВ

Перевозками больных занимаются и частные перевозчики с неподконтрольной территории. С ними можно попробовать договориться о более низкой цене. А уже от пункта пропуска забирать больного самостоятельно. Здесь можно опять же просить помощь у «Пролиска».

Транспортировку больных также организуют и волонтеры ASAP Rescue. Об этом рассказал основатель общественной организации Илья Лысенко. Для этого необходимо напрямую связаться с волонтерами. Например, написать на их страницу в Facebook. Больного встречают на пункте пропуска в сопровождении волонтеров доставляют к необходимой точке.

Источник: https://dnews.dn.ua с ссылкой на Свободное радио