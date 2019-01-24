Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ

24.01.2019 18:48

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что российская армия готовится к полномасштабному наступлению в Украине. Об этом он заявил в одном из интервью.

По его словам, члены НВФ втрое усилили разведку на неподконтрольной части Донбасса, что говорит о том, что они готовятся к полномасштабному наступлению на Украину. Наев отметил:

«Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов у российско-украинской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности»

Он подчеркнул, что благодаря перехвату разговоров удалось зафиксировать, как российские ДРГ значительно активизировались в зоне ООС:

«Разведывательные мощности увеличились втрое: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления».

Кроме того противник существенно увеличил количество авиации.

Источник: donpress.com