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Кремль хочет вернуть Украину и имеет 3 сценария: раскрыты секретные данные
В России есть три варианта действий в 2019 году, чтобы вернуть Украину в свою орбиту. От воздействия на президентских и парламентских выборах до открытой военной агрессии. Задача, стоящая перед всеми спецслужбами Российской Федерации, - "кто угодно, только не Порошенко". По мнению российского политикума, Порошенко единственный, с кем невозможно договориться о возвращении Украины в орбиту влияния России.
Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Егор Божок в интервью Укринформу. "Перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году. "Закрыть" означает вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не происходило", - сказал он.
По словам Божка, для этого в Кремле разработали три сценария развития событий.
"Первый - это реванш пророссийских сил по итогам президентских или парламентских выборов", - заявил Божок.
"В случае провала пророссийских или таких, которые устраивают Россию сил, на президентских выборах, будет применяться другой сценарий, а именно - внутренняя дестабилизация так называемый "контролируемый хаос", чтобы заставить Украину силой принять условия, которые выдвигает Кремль", - добавил он.
Третий сценарий - военная операция.
"В случае невозможности применения первых двух сценариев, в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины", - сообщил руководитель спецслужбы.
В разведке считают, что вероятность реализации любого из этих сценариев высокая.
"Вероятность реализации второго или третьего сценариев очень высока. Какие планы у Путина, не знает никто, кроме самого Путина", - резюмировал Божок.
По его словам, главная задача украинской Службы внешней разведки в 2019 году - не допустить какого-либо вмешательства России во внутриполитические процессы Украины. Весь инструментарий специфических воздействий противника, который есть в арсенале спецслужб от кибератак до диверсий, подкупов, провокаций, влияния на общественное мнение, дезинформации, пропаганды, применение агентуры, пятой колонны, «полезных идиотов» ...
На спецслужбы Российской Федерации направлены колоссальные бюджеты, которые используются в большой степени для реализации подрывной деятельности в Украине. Киев получил информацию, что Кремль приказал на этот год дополнительно выделить 350 000 000 долларов своим спецслужбам для работы по вмешательству в выборы в Украине.
На все - проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, для подготовки кибератак ... Задача, стоящая перед всеми спецслужбами Российской Федерации, - "кто угодно, только не Порошенко».
По мнению российского политикума, Порошенко единственный, с кем невозможно договориться о возвращении Украины в орбиту влияния России. Он действительно пытается ввести Украину в когорту НАТО и ЕС и имеет кремлевский ярлык «русофоба». Обеспечен за последние 4 года прогресс очевиден. Это признается не только в Украине и на Западе, но даже в России.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Кремль
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