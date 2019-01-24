На Донетчине члена НВФ «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы

24.01.2019 14:45

Константиновский городской суд Донецкой области приговорил члена НВФ «ЛНР» воевавшего против украинской армии с 2016 года в районе Светлодарской дуги, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Кроме того, у него конфискуют все имущество. Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 258−3 (участие в террористической организации) и ч.1 ст. 263 (незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов) УК Украины. В штабе ООС отметили:

«В октябре 2016 человек, осознавая, что он будет участвовать в боевых действиях против ВС Украины, подписал контракт и присоединился к незаконным вооруженным формированиям, а именно 7-й отдельной мотострелковой бригады так называемой „Народной милиции 2-го армейского корпуса ЛНР“ (в / ч 8 807). Находясь в составе бандформирования, в течение почти двух лет, участвовал в боевых действиях против сил АТО и Объединенных сил на Светлодарск дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района Донецкой области, где 5 мая 2018 года и был задержан, имея при себе автомат АК-74, оснащенный патронами к нему».

Источник: https://donpress.com