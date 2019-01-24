- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов16:45
- Переселенцы начали регистрироваться на избирательных участках15:00
- На Донетчине члена НВФ «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы14:45
- "Мертвые на улицах и пылающий огонь", - боевики "ДНР" провели обстрел по Мариуполю14:15
- Искалеченный боевик "ДНР" умер прямо на улице: в Сети рассказали, что ждет "защитников" Донбасса в тылу13:20
- В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах12:47
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов
В ОБСЕ рассказали тревожную информацию. Боевики развернули тяжелое вооружение около населенных пунктов мирных жителей. Более того, они пригнали туда даже танки. Эксперты из ОБСЕ сообщили тревожные сведения.
Ими были зафиксированы танки возле поселка Лобачевое, "Грады" - около Хрустального, а также "Жабы" - близ Мирного.
Однако сепаратисты и на этом не остановились, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на тематическое сообщение штаба ООС в "Фейсбуке".
Отмечается, что боевики в очередной раз нарушили минские соглашения касательно отведения тяжелого вооружения от линии разграничения.
Специалисты из ОБСЕ, к сожалению, не сумели узнать, что делает это вооружение, а также танки возле населенных пунктов. "21 января наблюдатели из ОБСЕ с помощью БПЛА также зафиксировали вооружение, которое было размещено на линии разграничения. Было зафиксировано 3 танка типа "Т-64" 21 января, 26 реактивных систем "Град" 22 января", - сказали в сообщении представители штаба ООС.
Помимо этого, воины ВСУ в очередной раз напомнили о том, что боевики часто нарушают режим перемирия, провоцируя украинскую сторону. Напомним, в штабе ООС рассказали, что сепаратисты прячут от наблюдателей из ОБСЕ. До этого под Новый год боевики стянули к Луганску 22 града.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, вооружение, боевики, танки
- Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения
- У боевиков испарились пушка и гаубицы
- ОБСЕ фиксирует тяжелое вооружение у обеих сторон на Донбассе
- ОБСЕ: склады боевиков, где должно храниться тяжелое вооружение, пусты
- Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"
- ОБСЕ: тяжелое вооружение боевиков исчезло из мест хранения и оказалось на передовой
- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов16:45
- Переселенцы начали регистрироваться на избирательных участках15:00
- На Донетчине члена НВФ «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы14:45
- "Мертвые на улицах и пылающий огонь", - боевики "ДНР" провели обстрел по Мариуполю14:15
- Искалеченный боевик "ДНР" умер прямо на улице: в Сети рассказали, что ждет "защитников" Донбасса в тылу13:20
- В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах12:47
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
- В сердце Европы вспыхнул секс-скандал: арестован известный политик17:15
- Революция в Венесуэле: силовики открыли стрельбу, есть раненые и убитые17:00
- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов16:45
- Порошенко призвал мировых лидеров посадить Путина за стол переговоров16:30
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Порошенко назвал невозможным новый формат отношений с Россией15:40
- На дорогах трех областей сохраняются ограничения движения15:20
- "Укрзализныця" назначила пять "мартовских" поездов15:10
- Переселенцы начали регистрироваться на избирательных участках15:00
- На Донетчине члена НВФ «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы14:45
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем