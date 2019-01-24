ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов

24.01.2019 16:45

В ОБСЕ рассказали тревожную информацию. Боевики развернули тяжелое вооружение около населенных пунктов мирных жителей. Более того, они пригнали туда даже танки. Эксперты из ОБСЕ сообщили тревожные сведения.

Ими были зафиксированы танки возле поселка Лобачевое, "Грады" - около Хрустального, а также "Жабы" - близ Мирного.

Однако сепаратисты и на этом не остановились, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на тематическое сообщение штаба ООС в "Фейсбуке".

Отмечается, что боевики в очередной раз нарушили минские соглашения касательно отведения тяжелого вооружения от линии разграничения.

Специалисты из ОБСЕ, к сожалению, не сумели узнать, что делает это вооружение, а также танки возле населенных пунктов. "21 января наблюдатели из ОБСЕ с помощью БПЛА также зафиксировали вооружение, которое было размещено на линии разграничения. Было зафиксировано 3 танка типа "Т-64" 21 января, 26 реактивных систем "Град" 22 января", - сказали в сообщении представители штаба ООС.

Помимо этого, воины ВСУ в очередной раз напомнили о том, что боевики часто нарушают режим перемирия, провоцируя украинскую сторону. Напомним, в штабе ООС рассказали, что сепаратисты прячут от наблюдателей из ОБСЕ. До этого под Новый год боевики стянули к Луганску 22 града.



Источник: www.dialog.ua