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Переселенцы начали регистрироваться на избирательных участках
Более 1,6 тыс. переселенцев из Донбасса и Крыма воспользовались процедурой смены избирательного участка, чтобы проголосовать на выборах президента Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала исполнительный директор Общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева.
«Уже можно говорить о промежуточных выводах кампании по изменению места голосования. Буквально сегодня мы получили ответ на информационный запрос от Центральной избирательной комиссии о количестве граждан Украины, которые являются избирателями и воспользовались процедурой временного изменения места голосования. По состоянию на сегодня, их 1633, из них – 70% избирателей из Донецкой и Луганской областей и Крыма. Это говорит о том, что для этих людей этот вопрос очень важен», – сказала она.
«Мы продолжаем акцентировать на том, чтобы люди не откладывали поход в Реестр избирателей и воспользовались этой возможностью как можно раньше, чтобы не стоять в очереди. По закону, чтобы изменить место голосования, определиться с участком, где человек может голосовать, можно не позднее 25 марта», – напомнила Дурнева.
Общественница напомнила, что вопрос реализации избирательных прав переселенцев остается актуальным, но для реализации этого права в ходе президентских выборов в Украине у внутренне перемещенных лиц есть все возможности.
Теги: Донбасс, регистрация, выборы президента, переселенцы
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