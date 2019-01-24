Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс

24.01.2019 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс

Президент Петр Порошенко заявил о планах освобождения Донецка и всей оккупированной части Донбасса от российской оккупации к 2020 году, считая такой план абсолютно реальным.

Выступая в эфире телеканала "Украина", президент заявил, что не только считает реальным возвращение "Шахтера" в Донецк на "Донбасс Арену", но и проведение местных выборов 2020 года во всех регионах Украины, включая освобожденный Донбасс.

При этом украинские переселенцы должны вернуться на освобожденный Донбасс и сделать свой выбор в родном регионе, рассказав прожившим в оккупации дончанам о том, что российская пропаганда – это ложь.

Президент также напомнил, как в 2012 году во время проведения чемпионата Европы по футболу весь Донецк в украинских флагах пел Гимн Украины, а столица Донбасса была полностью украинской. Ранее Порошенко и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН на Донбасс и российскую агрессию в Черном и Азовском морях.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Украина, Донбасс, возвращение, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх