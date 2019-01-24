Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс

24.01.2019 10:45

Президент Петр Порошенко заявил о планах освобождения Донецка и всей оккупированной части Донбасса от российской оккупации к 2020 году, считая такой план абсолютно реальным.

Выступая в эфире телеканала "Украина", президент заявил, что не только считает реальным возвращение "Шахтера" в Донецк на "Донбасс Арену", но и проведение местных выборов 2020 года во всех регионах Украины, включая освобожденный Донбасс.

При этом украинские переселенцы должны вернуться на освобожденный Донбасс и сделать свой выбор в родном регионе, рассказав прожившим в оккупации дончанам о том, что российская пропаганда – это ложь.

Президент также напомнил, как в 2012 году во время проведения чемпионата Европы по футболу весь Донецк в украинских флагах пел Гимн Украины, а столица Донбасса была полностью украинской. Ранее Порошенко и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН на Донбасс и российскую агрессию в Черном и Азовском морях.



Источник: www.dialog.ua