Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году

24.01.2019 20:30

Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что в 2019 году связь украинского мобильного оператора Vodafone возможно прекратит свою работу на оккупированных территориях. Слова главаря боевиков передал т.н. «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«По поводу „Водафона“… Он при смерти и находится на аппарате искусственного дыхания. Представители „Водафона“ не хотят платить, а нам их просто не за что содержать. Поэтому немного подкармливаем, а на большее не хватает средств. На данный момент „Водафон“ работает по личной инициативе Главы ДНР и ремонт, и содержание оплачивается из республиканского фонда.», — заявил Яценко.

Источник: https://news.dn.ua