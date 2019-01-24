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Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году
24.01.2019 20:30
Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что в 2019 году связь украинского мобильного оператора Vodafone возможно прекратит свою работу на оккупированных территориях. Слова главаря боевиков передал т.н. «министр связи ДНР» Виктор Яценко.
«По поводу „Водафона“… Он при смерти и находится на аппарате искусственного дыхания. Представители „Водафона“ не хотят платить, а нам их просто не за что содержать. Поэтому немного подкармливаем, а на большее не хватает средств. На данный момент „Водафон“ работает по личной инициативе Главы ДНР и ремонт, и содержание оплачивается из республиканского фонда.», — заявил Яценко.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, Vodafone, Пушилин
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