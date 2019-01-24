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Сифилис "косит" ряды оккупанта: 4 кадровых офицера ВС РФ подхватили в Луганске тяжелую болезнь
На оккупированном Донбассе в рядах наемников гибридной армии РФ резко выросло число случаев заражения венерическими болезнями.
В "ЛНР" ситуация уже критическая. О проблемах оккупанта рассказал в Facebook депутат Верховной Рады и координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA". По данным ИС, в последнее время в группировках "ЛНР" боевики массово начали подхватывать венерические заболевания.
Замечены и случаи заражения сифилисом. "С начала 2019 года в медучреждения г. Луганска обратились 4 офицера из числа кадровых военных ВС РФ, где после проведения обследования установлен диагноз сифилис", - поделился информацией Тымчук.
Помимо этого, по его данным, 2-й армейский корпус "ЛНР" подкосил еще и гепатит. Недавно там случилось массовое отравление и заболевание этой тяжелой болезнью из-за питания испорченными продуктами.
Ситуацию усугубляет тот факт, что РФ не дает группировкам деньги на лечение. Боевикам приходится восстанавливать свое здоровье за собственный счет даже в случае получения ранений на линии фронта. Из-за этого настроения в рядах террористов очень негативные.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, сифилис, ДНР, ЛНР, боевики
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