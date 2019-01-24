«Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»

24.01.2019 11:02

Главарь ОРДО Денис Пушилин сменил так называемых «глав администраций» неподконтрольных Украине Ясиноватой и Новоазовского района. Об этом сказано в «указах» № 23 и № 24 от 24.01.2019.

В текстах «документов» сказано:

«Назначить главой администрации города Ясиноватая ДНР Шевченко Дмитрия Станиславовича».

«Назначить главой администрации Новоазовского района ДНР Моргун Олега Валериевича».

Ранее пост «и.о. главы администрации» Новоазовского района занимал Анатолий Яновский, а должность «и.о. главы администрации» Ясиноватой — Олег Моргун.

Источник: https://donpress.com