В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах

24.01.2019 12:47

Вчера в дневное время во временно оккупированный Донецк через Дебальцево, Углегорск и Енакиево прошла колонна из 12-13 «Уралов» с боевиками в маскхалатах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Вчера в дневное время, около 15:40-16:30 через временно оккупированные Дебальцево, Углегорск, Енакиево и Юннокомунаровск прошла колонна «Уралов» в сопровождении легковых автомобилей. В «Уралах» находились боевики в белых маскхалатах. При этом боевики проверяли проезжающие автомобили.

Вот что о происходящем рассказывают жители временно оккупированных территорий Донецкой области:

«16.30 к Енакиево ФБ Колонна штук 12 Уралов с орками и без бензовоз и пулемет 22 24 и 26 в квадр в сторону Юнком»,

«2 АК в гости на совместные ученьки намылился?»,

«#Дебальцево #Углегорск в 15:40 (по Украинскому времени) по трассе (ул. Некрасова, проходит через центр) со стороны Дебальцево в сторону Донецка шла колона уралов из 13шт, в сопровождении легковых машин. Все в белых маскхалатах и масках. Проверяли все въезжающие машины».

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