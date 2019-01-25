Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством

25.01.2019 09:40

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Фиксируется увеличение числа суицидов. Так, покончил с собой боевик «ДНР» из Иловайска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Источник сообщает, что 19 января 2019 года покончил жизнь самоубийством боевик «ДНР» Шапочкин Ярослав Игоревич. Известно, что Шапочкин родился 19 июня 1995 года в Иловайске/Дебальцево.