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Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством
25.01.2019 09:40
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Фиксируется увеличение числа суицидов. Так, покончил с собой боевик «ДНР» из Иловайска.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Источник сообщает, что 19 января 2019 года покончил жизнь самоубийством боевик «ДНР» Шапочкин Ярослав Игоревич. Известно, что Шапочкин родился 19 июня 1995 года в Иловайске/Дебальцево.
Теги: Донбасс, Иловайск, суицид, боевик, самоубийство, ДНР, потери
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