Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери

25.01.2019 09:21

За минувшие сутки члены НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки «Восток» обстрелы велись: из автоматических гранатометов — в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — возле поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия — возле поселка Чермалык; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле поселка Павлополь; дважды из гранатометов и стрелкового оружия — возле города Марьинка.

В то же время, в полосе действий оперативно-тактического группировки «Север» противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм. возле поселка Крымское.

По данным украинской разведки, 24 января пятеро участников НВФ были уничтожены и один ранен.

С начала текущих суток противник огонь не открывал.