- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- Боевики «ДНР» на блокпосту возле Ясиноватой запретил проезд наблюдателям СММ ОБСЕ08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили серьезную "ответку" от ВСУ08:23
- Жрут друг друга: в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе08:15
Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери
За минувшие сутки члены НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки «Восток» обстрелы велись: из автоматических гранатометов — в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — возле поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия — возле поселка Чермалык; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле поселка Павлополь; дважды из гранатометов и стрелкового оружия — возле города Марьинка.
В то же время, в полосе действий оперативно-тактического группировки «Север» противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм. возле поселка Крымское.
По данным украинской разведки, 24 января пятеро участников НВФ были уничтожены и один ранен.
С начала текущих суток противник огонь не открывал.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
- В зоне ООС активизировались снайперы противника: 5 обстрелов за сутки
- За прошедшие сутки ни один украинский армеец не пострадал. У противника — потери
- В зоне ООС 5 обстрелов за сутки: у НВФ 4 погибших и двое раненых
- Гибнут десятками. Озвучены потери НВФ за прошедший месяц
- На Донбассе боевики обстреляли ВСУ из запрещенного вооружения и получили "ответку"
- Бойцы ВСУ отомстили врагу за смерть побратима: у российских наемников два "200-х" и четыре "300-х"
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- Боевики «ДНР» на блокпосту возле Ясиноватой запретил проезд наблюдателям СММ ОБСЕ08:48
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили серьезную "ответку" от ВСУ08:23
- Жрут друг друга: в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе08:15
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Самопровозглашение президента Венесуэлы: в России заговорили о хитром плане по Украине11:18
- "Закрыть вопрос Украины", - разведчик рассказал, что готовит Кремль в 2019 году11:02
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Букмеркеры назвали фильм-фаворит премии "Оскар-2019"09:30
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ